Nach weiterem Hitzetag werden Gewitter erwartet

Nach dem letzten Hitzetag diese Woche mit bis zu schwülwarmen 35 Grad folgt die Abkühlung. Der Wermutstropfen: Es kann lokal zu starken Gewittern mit Hagel und Sturmböen kommen.

Erwartet werden am Freitag laut Meteo Schweiz auch eine hohe Blitzaktivität und stellenweise Starkregen. Der Schwerpunkt der Schauer und Gewitter liegt demnach am Nachmittag den Alpen entlang. Gegen Abend und in der Nacht werden auch im Flachland und im Südtessin teils heftige Gewitter erwartet. Die Temperaturhöchstwerte liegen zischen 32 und 35 Grad. In Gewitternähe sind starke Böen möglich. In den Bergen weht ein schwacher Süd- bis Südwestwind. Die Nullgradgrenze liegt auf 4400 Metern.

Laut dem Wetterdienst Meteo News liegt die Hauptgefahr von den nur langsam ziehenden Gewittern bei den Regenmengen. In kurzer Zeit sind extreme Wassermassen möglich.

Prognosen für Samstag

Trotz einigen Aufhellungen am Samstagmorgen bleibt es tagsüber oft bewölkt. Bereits am Vormittag sind Schauer oder Gewitter möglich. Im Laufe des Nachmittags werden gemäss Meteo Schweiz zunehmend Schauer und teils heftige Gewitter erwartet, dazwischen trockene Abschnitte.

In Gewitternähe sind starke Böen möglich. In den Bergen weht ein mässiger Südwestwind. Die Nullgradgrenze sinkt von 4100 auf 3800 Meter.

In den Alpen sind am Samstag heftige Gewitter möglich.

pan / lez / sda

26. Juli 2019, 12:30

