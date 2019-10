Nachtsperrungen A9-Tunnel Eyholz

Im A9-Tunnel Eyholz sind in den nächsten beiden Wochen für Kontrollarbeiten mehrere Nachtsperrungen geplant. Der Verkehr wird in dieser Zeit auf die Kantonsstrasse umgeleitet. Foto: Walliser Bote

Gemäss Mitteilung des Bundesamts für Strassen Astra sind im A9-Tunnel Eyholz in den nächsten beiden Wochen verschiedene Kontrollarbeiten geplant. Dazu muss nachts jeweils eine Tunnelröhre gesperrt werden. In Fahrtrichtung Brig ist der Tunnel in den vier Nächten vom 21. bis 25. Oktober jeweils von 20 Uhr bis 6 Uhr gesperrt. In Fahrtrichtung Visp sind zwei Sperrnächte vorgesehen. Dies vom 28. bis 30. Oktober, ebenfalls jeweils von 20 Uhr bis 6 Uhr.

In diesen Zeiten wird der Verkehr in der betreffenden Richtung über die Kantonsstrasse umgeleitet.

17. Oktober 2019, 16:34

