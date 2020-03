Coronavirus: Raiffeisenbank Belalp-Simplon sagt Jubiläumsanlässe ab

Der Verwaltungsrat der Raiffeisen Belalp-Simplon hat aufgrund der jüngsten Coronavirus-Entwicklung die Jubiläumsmitgliederanlässe 2020 abgesagt. Die Generalversammlung wurde verschoben.

Der Coronavirus beschäftigt die Menschen weltweit. Der Bundesrat hat am Freitag reagiert und die Situation in der Schweiz als «besondere Lage» gemäss Epidemiengesetz eingestuft.

Der Verwaltungsrat der Raiffeisenbank Belalp-Simplon hat nun gemäss Mitteilung aufgrund der aktuellen Lage entschieden, die Jubiläumsmitgliederanlässe 2020 abzusagen. Die Feierlichkeiten zum 100-Jahr-Jubiläum der Raiffeisenbank Belalp-Simplon werden anlässlich der Mitgliederveranstaltungen im Frühjahr 2021 durchgeführt.

Wie es weiter heisst, wird die 100. Generalversammlung vom 3. April im Zentrum Missione in Naters auf ein späteres Datum verschoben. Sobald es die Situation erlaubt, erhalten die Mitglieder eine neue Einladung.

Alle Mitglieder der Bank werden in einem persönlichen Brief über die Entscheide informiert. Die Verantwortlichen hoffen mit der Absage beziehungsweise Verschiebung von Anlässen mitzuhelfen, eine weitere Verbreitung des Coronavirus in der Region zu verhindern.

02. März 2020, 14:01

