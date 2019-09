Naters: Innovativ führen - auch in der Schule

Schulleiter sind die «CEOs» der Schule. Doch wie sieht eine innovative Führung aus? In der Klärung dieser Frage versuchten sich am Wochenende in Naters über 150 Schulleiter.

Schulleiter sind für die betriebliche Führung einer Schule verantwortlich. Sie initiieren Entwicklungen und schaffen ein Klima, das offen ist für Innovationen.

An der zwölften interkantonalen Tagung für Schulleiter am Freitag und Samstag in Naters nutzten über 150 Schulleiter die Gelegenheit, sich intensiv mit dem Thema Führung auseinanderzusetzen. Gemäss Mitteilung referierten dabei Experten wie Serge Imboden, Dozent an der Hes-so Valais/Wallis, Internetunternehmer Andy Abgottspon, Zukunftsexpertin Tina Teuscher und Organisationsentwickler Peter Zurkirchen unter dem Motto «Innovativ führen - erfolgreich handeln». Nebst den Referaten standen auch diverse Ateliers auf dem Programm. In diesen ging es darum, sich in kleinen Gruppen zu Themen wie Techniken zur Entwicklung neuer Ideen oder zur Bedeutung von Agilität in der Schulführung auszutauschen.

Die Interkantonale Tagung für Schulleiter fand heuer zum zwölften Mal statt. Getragen wird die Tagung jeweils in Partnerschaft mit den Pädagogischen Hochschulen Bern, Freiburg und Wallis. Für die diesjährige Organisation und Durchführung in Naters war die PH Wallis massgeblich verantwortlich.

wh

10. September 2019, 08:12

Artikel teilen