Zurbriggen Lehner und Egger nominiert

Die CSP des Bezirk Visp versammelte sich am Donnerstagabend im Jodernheim zur ordentlichen Generalversammlung. Neben den geschäftlichen Traktanden stand die Nominierung für die bevorstehenden Nationalratswahlen im Vordergrund.

Aus den Ortsparteien Zermatt und Visp wurde je eine Kandidatur gestellt, wie die Verantwortlichen vermelden.

Die 38-jährige Danica Zurbriggen Lehner wohnt in Zermatt, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Sie arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Kinderschutz Schweiz. Zurbriggen Lehner wurde im November in den Verfassungsrat des Kantons Wallis gewählt.

Der 51-jährige Thomas Egger will als amtierender Nationalrat den Sitz behalten und voll engagiert die bevorstehende Wahlzeit in Angriff nehmen. Egger sei ein versierter und kompetenter Vertreter der Berggebiete und des Wallis in Bundesbern und vertrete die alpinen Interessen des Tourismus glaubwürdig.

Die Versammlung nominierte Zurbriggen Lehner und Egger einstimmig zu CSPO-Vertretern des Bezirks Visp.

pd/tma

17. Januar 2019, 21:30

