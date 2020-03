Naturpark Pfyn-Finges hat erstmals über eine Million an Bundessubventionen erhalten

GV | 2021 stehen in zwölf Gemeinden wichtige Abstimmungen über den Park an

Der bisherige Leistungsausweis sowie die Zukunft des regionalen Naturparks Pfyn-Finges in Zeiten des Wandels standen am Montag im Fokus der Jubiläums-Generalversammlung in Unterems. Zusätzlich zu den ordentlichen Subventionen wurde der Park letztes Jahr mit 1,9 Millionen Franken subventioniert.

Am Montag fand in Unterems die Jubiläums-Generalversammlung des Naturparks Pfyn-Finges statt. Wie die Verantwortlichen mitteilen, führte Vereinspräsident Olivier Salamin aus, dass das Vereinsjahr 2019 vor allem von der intensiven Lobbying-Arbeit des Vereinsvorstands und der Direktion geprägt war. Der Naturpark Pfyn-Finges hatte erstmals über eine Million Franken an Bundessubventionen erhalten. Neben den ordentlichen Subventionen gab es für die Region Leuk-Siders zusätzliche Subventionen in der Höhe von 1,9 Millionen Franken.

Für die Programmvereinbarung 2020 bis 2024 zwischen Bund und Kanton habe man beim Bund ein qualitativ hochstehendes Dossier eingereicht. Zudem seien die Budgetkürzung der Dienststelle für Wald und Landschaft ein grosses Thema gewesen.

2021 stehen Abstimmungen über den Park in den Urversammlungen der bisher zwölf involvierten Gemeinden an. Daneben würde auch die globale Entwicklung im Bereich des Umweltschutzes einen direkten Einfluss auf den Park haben.

