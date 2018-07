12-Jähriger stürzt mit Auto über Felswand

Über Felswand gestürzt. Am Mittwochmorgen in einem Obstgarten in Nendaz ein Autounfall, bei welchem ein 12-jähriger Jugendlicher aus der Region schwer verletzt wurde. Foto: zvg

In einem Obstgarten bei Nendaz ereignete sich am Mittwochmorgen ein Autounfall. Ein 12-Jähriger aus der Region wurde dabei schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen setzte sich der Jugendliche in einen Personenwagen, der auf einer Zufahrtstrasse abgestellt war. In der Folge setzte sich das Fahrzeug in Bewegung und stürzte über eine Felswand.

Wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, handelt es sich beim Verletzten um einen 12-jährigen Jugendlichen aus der Region. Während die Familie in ihrem Obstgarten in Fey (Nendaz) Aprikosen erntete, stieg der Jugendliche in einen Personenwagen, der auf der Zufahrtstrasse zum Obstgarten abgestellt war.

Aus derzeit ungeklärten Gründen setzte sich das Fahrzeug in Bewegung, touchierte zwei Obstbäume, fiel 20 Meter über eine Felswand und kam schliesslich nach 30 Metern in einem Waldstück zum Stillstand.

Nach der medizinischen Erstversorgung auf der Unfallstelle wurde der Jugendliche mit einem Helikopter der Air-Glaciers ins Spital von Sitten transportiert. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

18. Juli 2018, 15:09

