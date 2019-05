Verstärkte Zusammenarbeit mit dem Unterwallis

Das Netzwerk Oberwalliser Berggemeinden (NOB) und das «Groupement de la population de montagne du Valais romand» (GPMVR) wollen verstärkt zusammenarbeiten, um den Interessen ihrer Mitglieder kantonal mehr Gewicht zu verleihen und Herausforderungen gemeinsam zu lösen. Die Themen Raumplanung, Baugesetz, 5G und Bergbahnen stehen dabei im Vordergrund.

Wie die Verantwortlichen mitteilen, hat sich Ende April in Guttet-Feschel der Ausschuss des NOB mit dem Vorstand des Unterwalliser Pendants GPMVR zu einem Austausch getroffen. Beide Vereinigungen setzen sich für die Interessen und Bedürfnisse der Berggemeinden ein. «Unser junges Netzwerk kann von den Erfahrungen des seit 1945 aktiven Unterwalliser Pendants profitieren», sagt Christine Clausen, Gemeindepräsidentin von Ernen und NOB-Vorsitzende. Dabei solle es nicht bloss bei einem formellen Austausch bleiben. In Guttet-Feschel wurden vier Themen definiert, die über die Sprachgrenzen hinweg angegangen werden sollen.

Gemeinsamer Fokus

Bedarf sehen die Vereinigungen gemäss Francis Dumas, Gemeindepräsident von Nendaz und GPMVR-Vorsitzender, bei der Umsetzung des Raumplanungsgesetzes (RPG): «Es stellt sich die Frage, wie wir Berggemeinden gemeinsam agieren können, um die Anpassungen der kommunalen Nutzungsplanung erträglich zu gestalten».

Konkrete Instrumente und Hilfestellungen seien bei der Anwendung des neuen Baugesetzes gefordert: «Wir wollen die Bauverwaltungen in unseren Berggemeinden für die angepassten Rahmenbedingungen fit machen», so Dumas. Ausserdem greifen die Vereinigungen ein aktuelles Thema auf: «Die Diskussionen um 5G führen in der Bevölkerung zu Verunsicherung», sagt Clausen. «Wir wollen klären, welche Vor- und Nachteile diese neue Technologie für die Berggemeinden hat».

Die inhaltlichen Arbeiten in den vier definierten Schwerpunkten sollen im Juni starten. Die eingesetzten Arbeitsgruppen werde dabei von der RW Oberwallis AG sowie der Antenne Région Valais romand unterstützt.

pd/tma

23. Mai 2019, 14:53

