Zwei Frauen unter 30 berufen

Geschichte

«FVS Group ist der Geschäftsname, unter dem die Association Foire du Valais seit 2007 firmiert. Der 1960 von der Société des Arts et Métiers et Commerçants de Martigny, der Entwicklungsgesellschaft, dem regionalen Fremdenverkehrsamt und der Société des Cafetiers et Restaurateurs gegründete Verein organisiert im Wallis seit mehr als 50 Jahren Veranstaltungen und Fachmessen. Die FVS Group setzt den ursprünglichen Geschäftszweck der Association Foire du Valais fort, d.h. die Organisation oder Aufnahme von Veranstaltungen (Ausstellungen, Messen, Fachmessen, Kongresse, Konferenzen, Konzerte, Präsentation von Produkten, Seminare, Feste etc.), die auf die Förderung der handwerklichen, landwirtschaftlichen, geschäftlichen, industriellen und touristischen Tätigkeiten von Martigny, der Region, des Wallis und sogar der ganzen Schweiz ausgerichtet sind.