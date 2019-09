Aktualisierte Baderegeltafeln in Brig, Brigerbad und Visp

Baden | 90 Prozent der Unfälle geschehen in offenen Gewässern, in Flüssen und Seen

Um Ertrinkungsunfällen vorzubeugen, sollen die Baderegeln stärker in der Bevölkerung verankert werden. Deshalb werden schweizweit 150 aktualisierte Baderegeltafeln montiert – auch in den Bädern in Brig, Brigerbad und Visp.

Visana-Mitarbeiter der Geschäftsstelle Brig haben die Tafeln in den Sommermonaten zusammen mit Vertretern der SLRG Sektion Oberwallis montiert.

Wie die Verantwortlichen der Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG am Mittwoch mitteilten, ertrinken im Zehnjahresschnitt 44 Personen in Schweizer Gewässern. 90 Prozent der Unfälle würden in in offenen Gewässern geschehen, in Flüssen und Seen. Die Hauptrisikogruppe seien junge Männer zwischen 15 und 30 Jahren. «Häufig handelt es sich um Unfälle, die mit dem notwendigen Wissen über den korrekten Umgang mit dem Wasser vermieden werden könnten. Die sechs Baderegeln sind einfache Verhaltensempfehlungen, die im Umgang mit dem Wasser lebensrettend sein können.»

Wer sich an diese Verhaltensempfehlungen halte, sei am, im und auf dem Wasser auf der sicheren Seite. Schweizweit werden deshalb 150 neue Baderegeltafeln aufgestellt und längerfristig würden alle rund 5000 bestehenden Baderegeltafeln durch die aktuellste Version ersetzt sowie neue Standorte erschlossen. Mit den neuen Baderegeltafeln werde die Bevölkerung direkt in Wassernähe auf die Verhaltensempfehlungen aufmerksam gemacht.

