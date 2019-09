Neue Schweizer Sondermünze «Furkapass» lanciert

Am Donnerstag lancierte die Eidgenössische Münzstätte Swissmint die neue Silbermünze «Furkapass». Eine Münze für Sammler und Liebhaber. Diese ist nach dem «Klausenpass» die zweite Ausgabe der dreiteiligen Serie zum Thema «Schweizer Alpenpässe».

Das Münzbild zeigt im Hintergrund das Landschaftsrelief des Furkapasses und im Vordergrund ein historisches Postauto der Marke Berna/Seitz. Wie die Verantwortlichen auf der Internetseite des Bundes schreiben, zeichnet für die Gestaltung wiederum der Industriedesigner Vito Noto aus Cadro verantwortlich. Die neue Sonderprägung sei ab sofort in limitierter Auflage erhältlich.

Der Pass wird in der Mitteilung wie folgt beschrieben: «Der Furkapass zählt mit einer Passhöhe von 2429 Metern über Meer zu den höchsten und imposantesten Alpenpässen in der Schweiz. Er bildet zusammen mit dem Oberalppass eine inneralpine West-Ost-Verbindung. Das Gebiet gehört zu den schneereichsten der Schweiz. Auf dem Pass verläuft die Europäische Wasser­scheide: südwestlich fliesst die Rhone Richtung Mittelmeer, auf der anderen Seite eilt die (Furka-)Reuss in Richtung Nordosten in den Rhein und in die Nordsee. Jedes Jahr überqueren heute mehr als 250'000 Personen den Furkapass und geniessen die spektakuläre Aussicht. Dies zum Beispiel beim berühmten Hotel Belvédère auf den Rhonegletscher oder auf die umliegende alpine Granitwelt.»

12. September 2019, 18:33

