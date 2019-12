Auf Bumann folgt Rey

Der neue Chef der Dienststelle für Hochschulwesen heisst Yves Rey. Der Staatsrat ernannte den 51-Jährigen zum Nachfolger von Stefan Bumann, der Ende Dezember in Pension geht.

Wie der Kanton in einer Mitteilung schreibt, ist Yves Rey seit mehr als 25 Jahren im Bereich der höheren Bildung tätig und verfügt über eine reichhaltige Berufserfahrung in diesem Gebiet. So habe er aktiv am Aufbau, der Entwicklung und der Ausweitung des Hochschulwesens im Wallis teilgenommen.

Seine zwölf Jahre an der HES-SO Valais-Wallis hätten ihm ausgezeichnete Kenntnisse des Hochschulbetriebs «und einen prospektiven Ansatz für nationale und internationale Herausforderungen in Sachen Entwicklung und Umwandlung der tertiären Bildung verschaffen».

Professor im Bereich Wirtschaft und Dienstleistungen

Yves Rey stammt ursprünglich aus Lens und ist 51 Jahre alt. 1991 erlangte er seinen Master in Industrie- und Handelswissenschaften an der Universität Genf. Seine Berufstätigkeit begann er als Beauftragter für Informatikkurse an der Höheren Wirtschafts- und Verwaltungsschule (HWV) in Saint-Maurice.

1998 nahm er dann seine Tätigkeit als Professor des Studiengangs und des Instituts für Wirtschaftsinformatik an der HES-SO Valais-Wallis auf. Yves Rey wurde 2001 Leiter des Bereichs Wirtschaft und Dienstleistungen an der HES-SO Valais-Wallis (derzeit Hochschule für Wirtschaft) in Siders und übernahm 2007 die Leitung dieses Bereichs für die gesamte HES-SO. Seit Januar 2014 ist er Vizerektor Ausbildung der HES-SO.

pd/msu

19. Dezember 2019, 11:42

