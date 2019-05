Groupe Mutuel ernennt Thomas Boyer zum neuen Unternehmenschef

Der Krankenversicherer Groupe Mutuel hat Thomas Boyer zum neuen Chef ernannt. Boyer, der Mitte August von der Mobiliar zur Groupe Mutuel wechselt, löst an der Spitze des Krankenversicherers Paul Rabaglia ab.

Rabaglia seinerseits wird sich künftig innerhalb der Gruppe neuen Aufgaben zuwenden und die Leitung des neuen Geschäftsbereichs "Transformation und Business Development" übernehmen.

Die Groupe Mutuel will unter neuer Führung und mit neuen Strukturen in die Zukunft schreiten, wie es in einer Mitteilung vom Freitag hiess. Die Gruppe gehe gestärkt aus der vor rund fünf Jahren eingeleiteten Übergangsphase hervor. Das würden auch die guten Ergebnisse zeigen, die das Unternehmen am 15. Mai präsentieren werde.

Während der letzten Jahre habe die Groupe Mutuel an der Verbesserung der Unternehmensführung gearbeitet und auf Anfang 2018 die Rechtsform gewechselt. Seither ist die Gruppe eine Aktiengesellschaft, die einer Holding angegliedert ist und die wiederum von einer nicht gewinnorientierten Stiftung kontrolliert wird.

Zudem habe man in der Vergangenheit die Eigenmittel und Reserven gestärkt. Als Folge davon musste der Krankenversicherer auch die Prämien erhöhen, was unweigerlich zum Verlust zahlreicher Versicherten in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung geführt habe. Doch heute stehe die Groupe Mutuel wieder auf einer soliden Basis, so die Mitteilung weiter.

Bei der Mobiliar folgt indes Jean-Philippe Moser auf Thomas Boyer als Leiter des Bereichs "Vorsorge". Moser übernehme die Leitung des Bereichs Anfang September und werde in dieser Funktion zugleich Teil der Geschäftsleitung, teilte der genossenschaftlich organisierte Versicherer ebenfalls am Freitag mit. Er leitete in den letzten Jahren das Vorsorgegeschäft der Schwyzer Tellco-Gruppe.

03. Mai 2019, 17:00

