Neuer Migros-Partner öffnet seine Türen in Täsch

Am Donnerstag eröffnet die Migros Wallis in Täsch ihren 13. Migros-Partner. Der Dorfladen wird zahlreiche Migros-Produkte anbieten. Das Geschäft funktioniert nach dem Franchise-Modell.

Mit der Eröffnung des neuen Geschäfts am Donnerstag baut die Migros Wallis ihre Präsenz im Mattertal aus. Der Standort des neuen Migros-Partners in Täsch wurde so gewählt, um Einwohnern und Touristen Produkte für den täglichen Gebrauch direkt vor Ort anbieten zu können. Gemäss Mitteilung von Migros Wallis wird auf einer Verkaufsfläche von 400 Quadratmetern eine grosse Auswahl an Migros-Artikeln angeboten. Hinzu kommen zahlreiche Produkte von Drittanbietern, darunter Markenartikeln, Tabak und Alkohol.

Das Geschäft in Täsch funktioniert nach dem Franchise-Modell. Migros Wallis unterstützt die Geschäftsführung vor allem im administrativen Bereich.

04. Dezember 2019, 18:20

