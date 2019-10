Neues Jagdgesetz «ein Gesetz mit Augenmass»

Das revidierte Jagdgesetz ist keineswegs ein Abschussgesetz, sondern reguliert massvoll die Grossraubtierpopulation. So sieht es der Verein Lebensraum Wallis ohne Grossraubtiere.

Artikel zum Thema Umweltorganisationen bekämpfen das "Wolfsabschussgesetz"

Verschiedene Umweltorganisationen haben am Dienstag mit einer Unterschriftenversammlung für ein Referendum gegen das neue Jagdgesetz begonnen. Die Organisationen sind der Ansicht, dass das neue Gesetz ein Wolfsabschussgesetz sei.

Für den Verein Lebensraum Wallis ohne Grossraubtiere hingegen ist das revidierte Jagdgesetz keineswegs ein Abschussgesetz. Es ermögliche die massvolle Regulierung der Grossraubtierpopulation und gewährleiste in Zukunft die freie und sichere Begehbarkeit der Bergwelt für Einheimische und Touristen. Mit der Revision des Jagdgesetzes passe das Schweizer Parlament mit Augenmass ein veraltetes Gesetz an die Entwicklung der Wildtierbestände in der Schweiz an. Die Rückkehr des Wolfs und weiterer Grossraubtiere in die Schweiz mache eine Anpassung überfällig. Die Revision schaffe die Voraussetzungen für eine ausgewogene Bewirtschaftung der Wildtierbestände und den pragmatischen Umgang mit Grossraubtieren, einschliesslich deren Regulierung im Zusammenhang mit Schäden an Nutztieren, wie der Verein in einer Mitteilung festhält. Das angekündigte Referendum gefährde die Errungenschaften des neuen Jagdgesetzes und schaffe aufs Neue tiefe Gräben zwischen der ländlichen und städtischen Bevölkerung der Schweiz.

Der Wolf sei und bleibe auch mit dem neuen Jagdgesetz geschützt, so der Verein weiter. Das Gesetz reagiere im Rahmen der internationalen Artenschutzabkommen auf die Entwicklung der Populationsdynamik von Grossraubtieren in der Schweiz und Europa. Die kantonalen Jagdbehörden würden beim Vollzug des Jagdgesetzes mehr Kompetenzen erhalten. Diese würden über das nötige Wissen und Können verfügen, und die Regulierungsmassnahmen im gesetzlichen Rahmen gewissenhaft und nachhaltig umzusetzen.

pd/wh

08. Oktober 2019, 17:19

