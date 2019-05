Offizieller Baustart des neuen Wasserkraftwerks Wiler-Kippel

Am Mittwochmorgen ist der Baustart zum Wasserkraft Wiler-Kippel in Anwesenheit des Verwaltungsrats und der Baukommission sowie zahlreicher Gäste erfolgt. Foto: Walliser Bote

In den nächsten zwei Jahren entsteht im Lötschental das neue Wasserkraftwerk Wiler-Kippel. Am Mittwochmorgen ist der Baustart in Anwesenheit des Verwaltungsrats und der Baukommission sowie zahlreicher Gäste erfolgt.

Das neue Wasserkraftwerk entlang der Lonza soll bis 2021 entstehen. Es wird einheimischen Strom für rund 2800 Haushalte produzieren. Die Druckleitung zwischen Wiler und Kippel auf einer Länge von rund 1.5 Kilometern wird 12000 Liter Wasser pro Sekunde entlang des Flusses in zwei Turbinen führen. Diese produzieren pro Jahr rund 14.4 GWh Strom.

Begleitet wird der Bau von umfangreichen Hochwasserschutz-, Renaturierungs- und Revitalisierungsmassnahmen. «Das Kraftwerk leistet so einen wichtigen Beitrag zur ökologischen und wirtschaftlichen Stromversorgung im Lötschental», sagte Reinhard Tannast, Verwaltungsratspräsident der Kraftwerke Wiler-Kippel AG und Gemeindepräsident Kippel bei seiner Ansprache. Die Kraftwerke Wiler-Kippel AG mit Sitz in Kippel ist eine Partnergesellschaft der Gemeinden Wiler und Kippel und der BKW Energie AG.

Hans-Jakob Rieder, Präsident der Gemeinde Wiler, ergänzte, dass die beiden Gemeinden mit einer Wertschöpfung rechnen: «Erträge aus der Wasserkraftwerk können wir investieren und so zur weiteren Standortattraktivität der Gemeinden beitragen.»

Lesen Sie mehr zum neuen Kraftwerk im Lötschental im WB vom Donnerstag, 16. Mai.

zum

15. Mai 2019, 11:12

Artikel teilen