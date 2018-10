Feier | Neugestalteter Rathausplatz in Leuk-Stadt wurde eingeweiht

Diego Clausen vom Büro «dreipunkt», das für die Realisierung verantwortlich zeichnete: Dank an alle Beteiligten. Foto: Walliser Bote

Der neugestaltete Leuker Rathausplatz war am Samstagabend, was er auch künftig sein soll: Ein Treffpunkt für alle. Foto: Walliser Bote

Nach 16 Monaten Bauzeit präsentiert sich der Rathausplatz in Leuk-Stadt in neuem Gewand. Am Samstag wurde der neugestaltete Platz eingeweiht.

Kopfsteingepflästert, mit Bänken und Bäumen ausgestattet sowie ohne Parkplätze zwischen Rathaus und Schloss – so präsentiert sich dieser Platz auf seiner Westseite. Im Osten wirkt die Allee mit neuen Kastanienbäumen als Eingangspforte, neu stehen dort Parkplätze zur Verfügung, während ein Trottoir die Verkehrssicherheit erhöht.

Der neugestaltete Platz soll Ort der Begegnung werden und Einheimischen und Gästen als Treffpunkt dienen. Ein Wunsch, den auch der Leuker Gemeindepräsident Martin Lötscher hegt, wie sich seiner Ansprache an der Einweihungsfeier entnehmen liess. Er sprach von einem Platz, der einlädt zum Flanieren und Zusammensein, nannte den neugestalteten Platz «ein tolles Endergebnis». Zufrieden mit dem Werk zeigte sich auch Diego Clausen vom Büro «dreipunkt», welches für dieses Projekt verantwortlich zeichnete. Anschliessend stellte Pfarrer Daniel Noti den Rathausplatz unter den Machtschutz Gottes.

Nach der rund einstündigen Feier – musikalisch umrahmt von der Musikgesellschaft «Leuca» – öffnete das Schloss seine Pforten zum «2.Turufäscht» mit Kultur und Kulinarik alles einen guten Zweck. Der Erlös kommt nämlich der Infrastruktur des Schlosses zu Gute.

Mehr darüber lesen Sie im «Walliser Boten» vom 8. Oktober.

blo

06. Oktober 2018, 18:35

