Eine reine Männersache

Wie alle Jahre ziehen in St. Niklaus am letzten Tag des Jahres die Neujahrssänger von Haus zu Haus, um ein Neujahrslied zu singen. Die rund 70 Männer bleiben dabei unter sich.

«Das Neujahrssingen in St. Niklaus geht in 16. Jahrhundert zurück», weiss Hugi Brantschen. Er leitet eine der fünf Gruppen mit jeweils 17 St. Niklauser Sängern. «Traditionell bestehen die Gruppen nur aus Männern. Sie besuchen dabei in ihren Quartieren jeweils bis 80 Familien in oder vor ihren Häusern und singen das Neujahrslied.»

Die Männer sind am letzten Tag des Jahres jeweils von morgens acht Uhr bis 20 Uhr abends unterwegs. An Speis und Trank mangelt es ihnen dabei nicht. Nach ihren Darbietungen werden sie jeweils mit warmem Wein, Käse oder Trockenfleisch belohnt.

31. Dezember 2019, 16:12

