Stalden ein Jahr mit eigener Währung

Die Gemeinde Stalden präsentierte am Neujahrsempfang eine neue Währung und vergab viele Preise an Kulturschaffende und Sportler. Foto: zvg

Am Neujahrsempfang der Gemeinde Stalden präsentierten die Gemeindevertreter eine neue Währung. Zusätzlich wurden Preise an Sportler und Kulturschaffende vergeben.

Die Gemeinde Stalden präsentierte am Neujahrsempfang ihre eigene Währung. Gemäss Präsident Egon Furrer sei diese ab dem 10. Januar bis zum 31. Dezember bei vielen Staldner Gewerbetreibenden und am Oberwalliser Tambouren- und Pfeifferfest in Stalden gültig.

Neben Pfarrer Titus Offor, welcher sich in seiner Ansprache bei der Bevölkerung für das Mitwirken bedankte, erinnerte Gemeindepräsident Egon Furrer daran, dass es wichtig sei, sich in der Gemeinde zu engagieren. Projekte wie das Ärztezentrum oder die Neugestaltung des Dorfplatzes würden die Verantwortlichen ausserdem auch dieses Jahr beschäftigen.

Des Weiteren wurden Staldner Sportler und Kulturschaffende geehrt. Die 3. Liga Mannschaft des Tischtennisvereins erhielt eine Auszeichnung für ihren Aufstieg in die 2. Liga. Andreas Bumann und Katrin Schneiter bekamen für ihre Leistungen in diesem Sport einen Preis überreicht. Vom Tambouren und Pfeifferverein Stalden wurde die Gruppe "kei Gattig" für ihren 1. Rang als Tambouren Gruppe GT2 am Oberwalliser Tambouren- und Pfeiferfest in Erschmatt ausgezeichnet. Weiter durfte das Pistole-Team Stalden mit Martin Karlen, Willy Venetz sowie die Luftpistolengruppe 10 Meter drei Ehrungen entgegennehmen. Auch die Junioren C des FC Staldens wurden geehrt. Sie stiegen vom 2. Grad in den 1. Grad auf.

pd/sr

03. Januar 2020, 08:45

Artikel teilen