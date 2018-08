Musikgesellschaft Edelweiss in neuem Gewand

Eine grosse Anzahl Besucher aus Nah und Fern haben am vergangenen Samstag der Einladung der Musikgesellschaft Edelweiss aus St. Niklaus gefolgt. Im Festzelt beim OS-Schulhausplatz wurde bis in die Nacht hinein die neue Uniform gefeiert.

Im Anschluss an den leicht regnerischen Festumzug und die würdige Einweihung der neuen Uniform durch Pfarrer Rainer Pfammatter, genossen die Gäste das Eröffnungsapéro auf dem Kirchplatz. So kalt der vergangene Samstag auch sein mochte – im schön dekorierten Festzelt in St. Niklaus wurde umso heisser gefeiert: Nach unterhaltsamen Darbietungen der geladenen Musikvereine aus Randa, Herbriggen, Grächen und Embd versetzte die Partyband Wirbelwind kurzerhand die gesamte Besucherschaft in rauschende Oktoberfest-Stimmung. Tanzend auf Tischen und Bänken und mit längeren Polonaise-Einlagen erfreute sich das Partyvolk an Speis und Trank aus der Region und erlesenen Weinen in der Weinbar. Die Oberwalliser Band Fab4 schloss die freundschaftliche Feier gegen 2 Uhr in der Nacht mit den besten Rocksongs der letzten 30 Jahre ab.

Die Organisatoren blicken insgesamt auf ein durchwegs gelungenes und erfolgreiches Fest zurück: «Nicht zuletzt verdanken wir dies den grosszügigen Gönnern und Sponsoren und natürlich allen freiwilligen Helferinnen und Helfern, welche diese Neuuniformierung zu einem unvergesslichen Event gemacht haben», so das OK. «Wir freuen uns nun auf die nächsten 20 Jahre im neuen Gewand!»

pd/map

29. August 2018, 10:08

Artikel teilen