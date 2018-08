Nicolas Pont wird Richter

Personelles | Ernennung am Bezirksgericht in Siders

Nicolas Pont tritt am Bezirksgericht in Siders die Nachfolge von Patrizia Métrailler an. Foto: Keystone

Patrizia Métrailler, Richterin am Bezirksgericht Siders, wird Ende August in den Ruhestand treten. Für ihre Nachfolge hat das Kantonsgericht Nicolas Pont zum vollamtlichen Richter am Bezirksgericht in Siders ernannt.

Nicolas Pont absolvierte das Rechtsstudium an den Universitäten Lausanne und Bern und erwarb im Anschluss 2001 das Walliser Anwaltspatent. Pont begann seine berufliche Tätigkeit als Gerichtsschreiber und Ersatzrichter am Bezirksgericht Siders von 2002 bis 2004 und dann am Bezirksgericht Martinach und St. Maurice von 2005 bis 2010. Ab 2010 war er als Jurist bei der SUISA, Genossenschaft der Urheber und Verleger von Musik, tätig und übernahm ab 2012 die Verantwortung für die Rechtsabteilung der Westschweiz.

Er wird sein neues Amt am 1. September antreten.

pd/map

28. August 2018, 09:18

