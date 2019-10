«Nie damit gerechnet»

«Respekt herrscht – und Freude»: Mit diesen Worten würdigte Festredner altBundesrat Adolf Ogi am Samstag die Leistung, mit welcher Inden für «777 Jahre Inden» den Kreativitäts-Preis von «Idee-Suisse» erhielt.

Diese Schweizerische Gesellschaft für Ideen- und Innovationsmanagement verlieh diese Auszeichnung zum 20. Mal – und mit Inden ging dieser erstmals an eine Gemeinde. «Wir fördern Mensch, Kreativität, Innovation» lautet das Motto, unter dem der «Golden Creativity Award» jeweils vergeben wird.

«Damit haben wir nie gerechnet», hielt Marianne Müller, die Präsidentin der 120 Seelen-Gemeinde, in ihrer Dankesrede fest. Und bedankte sich bei allen, die dazu ihren Beitrag geleistet hatten. Die gute Luft machte wohl kreativ, bemerkte Olaf J. Böhme, der Präsident von «Idee Suisse» bei seiner Begrüssung. Was Inden mit dem siebenteiligen Anlass bot und noch biete, sei eine «tolle Leistung», betonte er. Gemeinsam lasse sich vieles erreichen, führte Ständerat Beat Rieder in seiner Ansprache aus, im Wallis gebe es viele innovative Projekte, sagte Nationalrat Thomas Egger in seiner Rede. Und Festredner Adolf Ogi nannte einen speziellen, persönlichen Bezug zu «777»: Er selbst sei 77 Jahre alt, bemerkte er.

Mehr darüber im Walliser Boten vom 7. Oktober

06. Oktober 2019, 11:15

