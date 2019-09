Genussmomente im Gletscherdorf

Kulinarik | 14. Auflage der Nostalgischen Genussmeile in Saas-Fee

Am Sonntag ging bereits die 14. Ausgabe der Nostalgischen Genussmeile in Saas-Fee über die Bühne. Foto: rro

Am Sonntag ging in Saas-Fee zum 14. Mal die Nostalgische Genussmeile über die Bühne. Diese stand ganz im Zeichen des 150. Todestages von Tourismuspfarrer Johann Josef Imseng.

Gut Essen. Schlemmen, die Kameradschaft und die alten Traditionen pflegen. Dafür ist die Nostalgische Genussmeile bekannt. Am Sonntag ging diese bereits zum 14. Mal über die Bühne. Verschiedene Menüs und einheimische Köstlichkeiten wurden an der Genussmeile entlang der Oberen Dorfstrasse in Saas-Fee von verkleideten Gastronomen und Hoteliers angeboten.

Beim diesjährigen Streetfoodfestivals dreht sich alles rund um den Saaser Tourismuspionier Pfarrer Johann Josef Imseng. Der Geistliche verstarb vor 150 Jahren und gilt als Tourismuspionier.

vm

02. September 2019, 07:12

