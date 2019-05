Null Bock auf «Line-Dance»

Die Pro Senectute wartet diese Woche mit mehreren sportlichen Aktivitäten auf, um ihr Angebot bekannter zu machen. Der Start mit dem Tanz «Line-Dance» vom Montag fiel mangels Interesse ins Wasser.

Die Dienstleistungen und Angebote der Stiftung Pro Senectute richten sich an über 60-jährige Personen. Um spezifische Angebote rund um Sport und Bewegung einem breiteren Publikum zugänglicher zu machen, organisiert Pro Se­nectute diese Woche eine Art Schnuppertage. Denn fast allen ist der Name von Pro Senectute bekannt, den wenigsten aber deren konkrete ­Angebote.

Tina Schöni, Sportverantwortliche Pro Senectute Valais-Wallis, und Kursleiter Marco Lagger warteten am Montagnachmittag vor der Turnhalle «Müra» in Visp vergeblich auf Teilnehmer. «Line-Dance» stand als Erstes der Woche unter dem Motto «Gemeinsam bewegen» auf der Angebotsliste. Eine einzige Anmeldung gabs zum Voraus. Es gesellten sich auch keine Spontanentschiedenen dazu. Die älteren Menschen «sind vielfach zuerst ein bisschen verhalten», befand Schöni auf der Suche nach einer Erklärung. Oftmals hätten sie Angst vor etwas, was sie nicht oder nicht gut kennen würden: «Oder falsche Scheu vor den anderen.»

Heute Dienstag hätten die Senioren an einer Yoga-Lektion in Brigerbad teilnehmen dürfen: «Auch Yoga kann für die erfahrenen erwachsenen Menschen da sein.» Gemäss Schöni war das Interesse im Vorfeld ebenfalls sehr spärlich. Morgen werden sich die Interessierten in der Turnhalle Naters zum Overball treffen: also zu Gymnastikübungen mit einem mit Luft gefüllten, weichen Kunststoffball. Schöni: «Dieser Kurs sollte stattfinden.»

Am Donnerstag steht eine Sakralwanderung im Goms auf dem Programm. Am Freitag gehts dann ab aufs Fahrrad: vom Aletsch Campus in Naters aus auf eine einfache Velotour.

zum

20. Mai 2019, 17:41

Artikel teilen