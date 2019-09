Das lästige Ticketholen fällt bald weg

Die Matterhorn Gotthard Bahn plant beim Autoverlad Furka eine neues Zutrittssystem. Ab Herbst 2020 sollen Kunden davon profitieren können.

Vorfahren, parken, aussteigen, Ticket holen und zurück zum Auto. Gerade wenn es um Minuten geht, ist das aktuelle Prozedere am Autoverlad Furka in Realp und Oberwald oftmals mehr als nur eine Nervenprobe. Doch dies soll sich bald ändern. Konkret ab Herbst 2020. Bis dann soll das neue Zutrittssystem der Matterhorn-Gotthard-Bahn in Betrieb sein. Teil davon ist die automatisierte Nummernerkennung für den vereinfachten Zutritt der Fahrzeuge sowie die Einrichtung einer elektronischen Messanlage für den Transport von Grossfahrzeugen bis 20 Tonnen. Die Tickets kann der Kunde bequem im Internet kaufen, dabei wird das Fahrzeugkennzeichen abgefragt. Bei der Zufahrt an die Verladestation wird dieses durch die Kamera erfasst und bei Übereinstimmung öffnet sich die Barriere.

Gemäss MGBahn-Sprecher Jan Bärwalde sind zudem Änderungen an den Bahnhöfen in Oberwald und Realp notwendig. Ist im Kanton Uri ein Neubau geplant, können die Neuerungen in Oberwald in den bestehenden Bahnhof integriert werden. «Die Massnahmen werden rund zehn Millionen Franken kosten», so Bärwalde. Baustart soll im Mai 2020 sein und bereits im Herbst soll das neue Zutrittssystem zum Einsatz kommen. Im Herbst 2021 sollen gemäss Bärwalde dann auch die baulichen Massnahmen abgeschlossen sein.

26. September 2019, 10:34

