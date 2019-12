Oberwallis: Elsbeth Imoberdorf-Michel neu Bezirksrichterin

Bezirksgericht Oberwallis. Elsbeth Imoberdorf-Michel tritt die Nachfolge von Martin Arnold an. Dieser geht Ende April 2020 in Pension. Foto: zvg

Elsbeth Imoberdorf-Michel ist neu Richterin an den Bezirksgerichten im Oberwallis. Sie tritt die Nachfolge von Martin Arnold an, der Ende April 2020 in Pension geht.

Gemäss Mitteilung des Kantonsgerichts wird Elsbeth Imoberdorf-Michel ab dem 1. Mai 2020 Bezirksrichterin an den deutschsprachigen Gerichten erster Instanz.

Imoberdorf-Michel hat an den Universitäten Bern und Basel Rechtswissenschaften studiert und 2008 den Mastertitel erworben. Nach ihrem Anwaltspraktikum in einer Kanzlei und beim Kantonsgericht Basel-Landschaft erlangte sie 2012 das basellandschaftliche Anwaltspatent. Von Mai 2010 bis August 2013 arbeitete sie als Juristin für die Walliser Kantonsverwaltung. Seit Oktober 2013 ist sie als Gerichtsschreiberin und Ersatzrichterin am Bezirksgericht Visp tätig, wobei ihr das Kantonsgericht seit Januar 2017 die grösstmöglichen Kompetenzen zur selbstständigen Fallführung und -entscheidung verliehen hat. Berufsbegleitend hat Imoberdorf-Michel im Jahr 2017 an der Universität Bern einen Master of Laws mit Schwerpunkt «Internationales Privat- und Zivilverfahrensrecht» erworben und im 2018 den Lehrgang «CAS Judikative» erfolgreich abgeschlossen.

