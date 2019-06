Bischof ernennt fünf Personen für den kirchlichen Dienst

Bischof Jean-Marie Lovey hat mehrere kirchliche Ernennungen für das Oberwallis vorgenommen. Sie treten am Beginn des Seelsorgejahres 2019/2020 in Kraft.

Pfarreien Binn, Ernen und Lax

Vitus Ugonna Nwosu, Priester des Bistums Nsukka in Nigeria, bisher Aushilfspriester wird zum Pfarrer der Pfarreien Binn, Ernen und Lax ernannt. Der neue Pfarrer übernimmt die Nachfolge von Pfarrer Raphael Kronig, der diese Aufgabe aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr wahrnehmen kann. Diese Ernennung trat mit Datum vom 17. Juni 2019 in Kraft. Seit August 2018 ist er als Aushilfspriester in Ernen, Binn und Lax tätig.

Pfarrei Zermatt

Milad Zein, bisher Priester im Einführungsjahr in der Seelsorgeregion Leukerbad wird zum Vikar der Pfarrei Zermatt ernannt. Vikar Milad Zein stammt aus dem Libanon und gehört der mit Rom verbundenen maronitischen Kirche an.

Seelsorgeregion Schattenberge und Zeneggen

Mikolaj Szczygiel, Priester des Bistums Bielsko-Zywiec in Polen, bisher Priester im Einführungsjahr in den Pfarreien St. Niklaus und Herbriggen, wird zum Vikar der Pfarreien Bürchen, Eischoll, Unterbäch und Zeneggen ernannt. Vikar Szczygiel übernimmt einen Teil der Aufgaben, welche bis anhin von Pastoralassistentin Madeleine Kronig wahrgenommen wurden. Frau Kronig ihrerseits übernimmt eine neue Aufgabe im Dienst des Bistums Sitten.

Pfarreien Sitten und Siders

Antony C. Kandath, Priester des Erzbistums Agra in Indien, wird zum Vikar der deutschsprachigen Pfarreien St. Theodul Sitten und Heilig Geist Siders ernannt. Er übernimmt einen Teil der Aufgaben, welche bis anhin von Seelsorgehelferin Irma Wyssen wahrgenommen wurden. Frau Wyssen ihrerseits tritt in den Ruhestand. 2016 kam er ins Oberwallis und wurde für ein paar Monate Pfarradministrator von Grächen.

Seelsorgeregion Turtmann

Eveline Zengaffinen erhält die kirchliche Beauftragung als Seelsorgehelferin für die Pfarreien Agarn, Ems, Ergisch und Turtmann. Sie übernimmt die Aufgaben von Seelsorgehelferin Marie-Theres Steiner, die in den Ruhestand tritt. Frau Zengaffinen stammt aus Steg, wo sie 1968 geboren wurde. Ab 2008 war sie Katechetin in der Primarschule in Steg und führte auch einige Jahre das dortige Pfarreisekretariat. Sie ist auch als Katechetin in Susten tätig. Seit 1992 ist sie verheiratet mit Hans Zengaffinen und ist Mutter von drei Kindern.

