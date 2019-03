34 Jass-Gruppen spielten um den Titel

Das Siegertrio der Oberwalliser Senioren-Jass-Meisterschaft in Staldenried Foto: zvg

Am vergangenen Mittwoch wurde in Staldenried bereits die vierte Auflage der Oberwalliser Senioren-Meisterschaft im Jassen ausgetragen. Medea und Hanspeter Furrer sind die neuen Jasskönige.

Organisiert wurde der Anlass in Staldenried vom Mittagstisch-Team unter dem Patronat der Pro Senectute. Ingesamt nahmen 34 Jassgruppen an der Oberwalliser Meisterschaft teil. Die hohe Teilnehmerzahl bestätigt einmal mehr, dass das traditionelle Kartenspiel in der Region immer noch sehr beliebt ist.

Die Teams spielten während zwei Runden mit jeweils zwölf Spielen um den Titel. Der Titel «Jasskönigin» und «Jasskönig» konnte schliesslich an Medea Furrer und Hanspeter Furrer aus Staldenried vergeben werden. Auf dem zweiten Platz klassierten sich Nandy Furrer und Martha Furrer, den dritten Platz holten sich Karolina Abgottspon und Beat Abgottspon; beide Gruppen ebenfalls aus Staldenried.

16. März 2019

