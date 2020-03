Oberwalliser sitzen in Peru fest

Mit drastischen Massnahmen reagiert Peru auf die Coronavirus-Pandemie. Der Oberwalliser Jean-Luc Bellwald und seine Reisebegleiterin Josi Stucky warten in Peru auf die Rückreise.

Seit Montag sind die Grenzen des südamerikanischen Staates vollständig geschlossen. Auch die Transportwege innerhalb Perus sind weitgehend zugemacht. Die Flüge sind eingestellt. Es herrscht Ausgehverbot von Touristen und Einheimischen. Jean-Luc Bellwald aus Blatten befindet sich mit Reisegefährtin Josi Stucky zur Zeit in Cusco, im südlichen Halbteil Perus. Sie wartet auf einen Rückflug in die Schweiz. rro konnte Bellwald zur momentanen Situation in Peru befragen:

Der Oberwalliser Jean-Luc Bellwald zur aktuellen Situation in Peru. (Quelle: rro)

Er habe vor Ort auch schon davon gehört, dass die Touristen nicht das Hotel verlassen dürfen. Sie hätten aber mit ihrem Hotel sehr viel Glück gehabt. Warmes Wasser, Heizung und Dusche, was in Peru nicht selbstverständlich sei. Vom Hotelbesitzer seien sie gut umsorgt und auch von zu Hause aus bekomme er und seine Kollegin gute Unterstützung. In den Spitälern sehe es nicht anders aus als sonst, da sich das Coronavirus in Peru noch nicht so stark verbreitet habe wie in Europa oder China. Natürlich sei die medizinische Versorgung der Spitäler nie vergleichbar wie jene aus Europa.

Zur Zeit seien die beiden in ständigem Kontakt mit dem EDA und der schweizerischen Botschaft, um über die Rückreise informiert zu werden.

Um sich die lange Wartezeit auf die Heimkehr zu verkürzen, skizziere er gerne und Josi knüpfe derweilen Armbänder.

wl

21. März 2020, 10:24

