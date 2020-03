«Oedipus könnte eine Walliser Sage sein»

Das Freie Theater Oberwallis spielt vom 4. bis 25. April 2020 «Oedipus» im Alten Werkhof in Brig. Die urmenschlichen Themen wie Schuld und Sühne sind auch heute noch aktuell. Ein Probenbesuch.

Ödipus ist eine Gestalt aus der griechischen Mythologie. Er war der Sohn von Laios, dem König von Theben, und Iokaste. Von einem Orakel wird Laios prophezeit, dass, wenn ihnen ein Sohn geboren würde, dieser seinen Vater töten und seine eigene Mutter Iokaste heiraten würde. Keine guten Aussichten.

Das Freie Theater Oberwallis bringt die Geschichte des Ödipus auf die Bühne des Alten Werkhofs. Hermann Anthamatten führt Regie. Er adaptierte das Werk von Sophokles in eine eigenständige Form, ohne die Ursprünge zu verraten. «Ich wollte auf keinen Fall eine tagesaktuelle Ödipus-Geschichte, da meines Erachtens Mythen zeitlos sind und keine modischen Aktualisierungen brauchen», sagt Hermann Anthamatten. Die Geschichte sei ganz einfach erzählt, fast wie eine Walliser Sage, betont der Regisseur.

Die Texte haben alle Darstellerinnen und Darsteller längst intus. Jetzt wird an den Szenen gefeilt, Kostüme werden angepasst und Abläufe optimiert. Noch knapp einen Monat hat die eingespielte Theatertruppe Zeit, dann steht am 4. April die Premiere an. Tickets gibt es unter www.freiestheater.ch oder bei ZAP Brig.

Lesen Sie mehr zu «Oedipus» des Freien Theaters Oberwallis im Walliser Bote vom 2. März 2020.

ben

01. März 2020, 08:30

