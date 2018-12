Fahrplanwechsel bringt Neuerungen im Regionalverkehr

Das öffentliche Verkehrsangebot im Kanton wird weiter ausgebaut. Mit dem Fahrplanwechsel am 9. Dezember stehen vorab Neuerungen im Chablais und im Val d'Anniviers an. Hinzu kommen punktuelle Verbesserungen auf einzelnen Linien im Ober- und Unterwallis.

Ab dem kommenden Samstag verkehren auf der Simplonlinie jeweils an den Wochenenden und während den Feiertagen Doppelstockzüge, informiert der Kanton am Donnerstag in einer Mitteilung. Ab dem kommenden Frühling, so heisst es weiter, fahren die Doppelstockzüge auch werktags, sodass eine regelmässigere Bedienung des Bahnhofs Leuk gewährleistet werden kann.

Ausbau im Chablais

Die Dienststelle für Mobilität beteiligt sich ferner am Ausbau des öffentlichen Verkehrsnetzes im Chablais, welcher sich gemäss Mitteilung auf sämtliche Gemeinden der Region auswirken wird. Eine neue Buslinie soll das Spital Riviera-Chablais, das im Sommer 2019 eröffnet wird, erschliessen und in den Bahnhöfen Monthey, Vouvry und Villeneuve den Bahnanschluss gewährleisten. Zwischen Monthey und St-Gingolph sind zusätzliche Bahnverbindungen von RegionAlps vorgesehen. Durch eine neue Umsteigeplattform am Bahnhof Vouvry werden zudem die Bahnverbindungen von und nach St-Gingolph sichergestellt. Damit werden die Gemeinden der Region «Haut-Lac» stärker an die Simplonlinie, die Hauptachse des Bahnverkehrs, angebunden.

Personenverkehrslinien im Val d’Anniviers

Im Val d’Anniviers sollen die vier regionalen Personenverkehrslinien, die den Anschluss an das Bahnnetz in Siders gewährleisten, verbessert werden. Diese Anpassungen erfolgen auf den Linien Siders – Vissoie, Vissoie – Grimentz, Vissoie – Zinal und Vissoie – Chandolin. Für die kommenden Jahre sind im Val d'Anniviers weitere Anpassungen geplant.

Punktuelle Verbesserungen im Regionalverkehr

In Zusammenarbeit mit den beteiligten Gemeinden kommt es ab dem 9. Dezember auch auf den Linien Turtmann – Ergisch, Brig – Visp, Brig – Domodossola sowie St-Maurice – Mex, Sitten – Erde – Aven, Sitten – Les Haudères, Sitten – Ayent – Crans-sur-Sierre und Granges – Lens zu Erweiterungen des Kursangebots.

