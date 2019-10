Offizieller Empfang der spanischen Botschafterin

Empfang | Schloss Mercier in Siders

Der Kanton Wallis hat die Botschafterin von Spanien in der Schweiz Aurora Díaz-Rato Revuelta im Schloss Mercier in Siders empfangen. Foto: zvg

Die Botschafterin von Spanien in der Schweiz Aurora Díaz-Rato Revuelta war offiziell zu Gast im Wallis. Empfangen hat sie Staatsratspräsident Roberto Schmidt.

Seit 2017 in Bern im Einsatz, besuchte die Botschafterin von Spanien Aurora Díaz-Rato Revuelta die Walliser Behörden im Schloss Mercier in Siders. Begleitet wurde sie vom spanischen Generalkonsul in Genf Carlos de Lojendio und vom Ministerrat der spanischen Botschaft Javier Benosa Lalaguna.

Zur Walliser Delegation gehörten gemäss Mitteilung des Kantons Staatsratspräsident Roberto Schmidt, Staatsrat Jacques Melly, Staatskanzler Philipp Spörri, Grossratspräsident Gilles Martin, Kantonsgerichtspräsident Jérôme Emonet, Generalstaatsanwalt Nicolas Dubuis, der Stadtpräsident von Siders Pierre Berthod, der Burgerpräsident von Siders Cédric Pugin sowie der Präfekt des Bezirks Siders Jean-Marie Viaccoz. In seiner Begrüssungsansprache erinnerte Roberto Schmidt an die gemeinsamen Werte, insbesondere kulturelle, welche die Schweiz und namentlich das Wallis mit Spanien teilen. Er hob die wichtigsten Stärken des Kantons hervor, indem er die Bedeutung des Tourismus unterstrich und das Wallis als Land der Innovation und Forschung würdigte.

Die spanische Botschafterin ihrerseits hob die vielen Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Ländern hervor, besonders aber die Wichtigkeit des Wirtschaftsaustausches. Sie erwähnte die vielen im Wallis lebenden Spanier und erinnerte an die Stellung des Kantons mit seinen Alpenpässen, die in der Geschichte eine strategische Rolle gespielt haben, auch für Spanien.

wh

01. Oktober 2019, 15:59

