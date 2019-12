OIKEN bedient 26 Gemeinden mit 790 Gigawattstunden

OIKEN – so heisst der neu grösste Energieversorger im Kanton. Er wird ab dem neuen Jahr 150'000 Kunden in 26 Gemeinden zwischen Salgesch und Conthey bedienen.

Der Zusammenschluss der bis anhin schon grössten Energiegesellschaften des Kantons, der Energie de Sion-Région SA (esr) und der Sierre-Energie SA (Siesa), wurde den Medien und Mitarbeitern am Mittwoch präsentiert. Die Fusion wurde vor einem Jahr aufgegleist und kommt nun zu einem Abschluss. Der CEO heisst François Fellay und führte zuvor bereits die esr. Philippe Varone wird als Präsident von Sitten, der grössten Aktionärsgemeinde, den OIKEN-Verwaltungsrat präsidieren.

Gut 150'000 Kunden wird OIKEN ab dem neuen Jahr bedienen, unter anderem mit 790 Gigawattstunden, was knapp einem Drittel des Walliser Energieumsatzes entspricht. 470 Mitarbeiter werden beschäftigt, man wolle zwar optimieren, aber niemanden kündigen. Und das Unternehmen wird in zwei neuen Gebäuden in Siders sowie Sitten untergebracht, letzterer Standort soll im neu geplanten Ronquoz-Quartier südlich des Bahnhofs angesiedelt werden.

