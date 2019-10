Kanton erwirbt Parzelle für Sanierung und Ausbau des Spitals

Vertragsunterzeichnung in Brig: Staatsrätin Esther Waeber-Kalbermatten, Notar Peter Volken und der Vertreter des Militärdepartements Eros Hürrlimann (v.l.). Foto: zvg

Der Kanton Wallis konnte am Donnerstag mit dem Erwerb der Parzelle «Kaserne» einen weiteren Meilenstein für das künftige neue Spitalzentrum Oberwallis in Brig erreichen.

Am Donnerstag nahm der Kanton Wallis unter der Leitung von Staatsrätin Esther Waeber-Kalbermatten das Kaufrecht bezüglich des Erwerbs der Parzelle «Kaserne» gegenüber dem Eidgenössischen Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS wahr. Das Militärdepartement war durch Eros Hürrlimann vertreten. Dieses Geschäft kam nach langen und sehr intensiven Verhandlungen mit dem VBS in Bern zustande. Dabei bot die Stadtgemeinde Brig-Glis, unter der Führung von Stadtpräsident Louis Ursprung, bezüglich der Truppenunterkunft alternative Standorte an, welche die Umsiedlung der heutigen Weiterbildungsstätte "Kaserne" überhaupt erst ermöglicht hat.

Mit dem Erwerb der «Kaserne» ist ein weiteres, wichtiges Etappenziel im Zusammenhang mit der Sanierung, des Umbaus und der Erweiterung des neuen Spitalzentrums Oberwallis erreicht. So heisst es in einer Mitteilung von Spital Wallis.

Demnächst wird zudem der Kaufvertrag zwischen dem Kanton Wallis und dem Verein Zentrum Saltina für eine Parzelle westlich des heutigen Spitals grundbuchrechtlich unterzeichnet. Dieses Grundstück stellt die Basis dar, um im nächsten Jahr mit dem Bau der Parkfläche und den verschiedenen Zufahrten beginnen zu können. Auf der erworbenen Fläche wird das Hauptgebäude des neuen Spitalzentrums Oberwallis, der 9-geschossige kompakte Erweiterungsbau zu stehen kommen. Dabei handelt es sich um einen modernen, innovativen Neubau. Der heutige bereits bestehende Rundbau selbst erhält einen vergrösserten Sockelbau und ist dabei betrieblich über sämtliche Stockwerke mit dem neuen Erweiterungsbau verbunden.

Das neue Spitalzentrum Oberwallis mit dem Erweiterungsbau, mit dem sanierten Bestandsbau und mit dem neuen Park im Süden des Areals wird zu einem wichtigen städtebaulichen Element am Standort Brig. Das neue Spitalzentrum Oberwallis sorgt mit der Konzentration auf einem einzigen Campus dafür, dass die Bevölkerung im Oberwallis auch in Zukunft von einem umfassenden Leistungsangebot von der Grundversorgung bis hin zur spezialisierten Medizin profitieren kann.

pd / wh

03. Oktober 2019, 13:52

