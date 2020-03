Patrouille des Jeunes abgesagt

Die Patrouille des Jeunes, die am 30. April bei Verbier hätte stattfinden sollen, wird abgesagt. Bereits bezahlte Anmeldegebühren werden den Teilnehmenden zurückerstattet. Foto:

Die Patrouille des Jeunes, die am 30. April bei Verbier hätte stattfinden sollen, wird abgesagt. Bereits bezahlte Anmeldegebühren werden den Teilnehmenden zurückerstattet.

Die vierte Ausgabe der "Patrouille des Jeunes", welche für den 30. April geplant

war, sollte mehr als 500 Jugendliche im Alter von zehn bis 20 Jahren aus dem Wallis,

der übrigen Schweiz und den Nachbarländern empfangen. Sie wird aufgrund der

Entwicklung der Verbreitung des Coronavirus und den neuen Vorschriften des Bundes in diesem Zusammenhang annulliert. So heisst es in einer Mitteilung des Kantons.

Zudem können die Organisatoren der "Patrouille des Jeunes" nach der Absage der Patrouille des Glaciers die für diese Veranstaltung eingerichtete Infrastruktur, auf die sie angewiesen sind, nicht nutzen. Bereits bezahlte Anmeldegebühren werden den Jugendlichen zurückerstattet. Über die Modalitäten werden die Teilnehmenden direkt informiert./wh

17. März 2020, 15:32

