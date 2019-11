Payot Libraire zieht in ZAP-Filiale in Siders

Die Buchhandlung ZAP verlässt die Lokalitäten in Siders im Januar 2020. Foto: zvg

Die Firma Payot Libraire übernimmt in Siders die Räumlichkeiten der Buchhandlung und Papeterie ZAP nördlich des SBB-Bahnhofs. Die neue Payot-Verkaufsstelle soll im März 2020 eröffnet werden. Derzeit laufen Gespräche mit den ZAP-Mitarbeitenden in Siders.

Wie es in einem Communiqué seitens Payot Libraire heisst, wird das Walliser Buchhandlungs- und Papeteriegeschäft ZAP, welches sich im Besitz der Orell Füssli Thalia AG mit Sitz in Zürich befindet, die Tore seiner Siderser Filiale Ende Januar 2020 schliessen. Der Mietvertrag für die Lokalität nördlich des Bahnhofs, so heisst es weiter, sei nicht verlängert worden.

Die Räumlichkeiten werden nun aber von der Firma Payot Libraire übernommen, welche im März 2020 an demselben Standort gemäss eigenen Angeben ihre dreizehnte Buchhandlung in der Romandie eröffnen will.

Das 105 Quadratmeter umfassende Papeterie-Sortiment von ZAP soll im Rahmen eines «Shop in Shop»-Systems innerhalb der Buchhandlung Payot weitergeführt werden. Das insgesamt 143 Quadratmeter umfassende Bücherangebot wird sich auf zwei Stockwerke verteilen.

Derzeit würden Gespräche mit den aktuellen ZAP-Buchändlern und den weiteren Mitarbeitenden geführt. Ihnen wird angeboten bei Payot Libraire weiterzuarbeiten.

