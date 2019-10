Pendelbahn Fiescheralp - Eggishorn eingestellt

Die Aletsch Bahnen AG hat den Betrieb auf der Pendelbahn Fiescheralp – Eggishorn per sofort präventiv eingestellt. Die Massnahme ist aufgrund von Sackungen bei der Bergstation Eggishorn ergriffen worden.

Eine heute Freitag stattgefundene Analyse durch den technischen Dienst der Aletsch Bahnen AG und von externen Fachspezialisten hat ergeben, dass durch das Auftauen des Permafrosts im Bereich der Bergstation Eggishorn Sackungen entstanden sind, schreiben die Verantwortlichen in einer Mitteilung. Es gelte nun, diese Sackungen mit baulichen Massnahmen sobald als möglich aufzufangen, damit der Betrieb der Pendelbahn Eggishorn auf den Winter plangemäss aufgenommen werden kann.

Die übrigen Ausflugsbahnen der Aletsch Bahnen AG auf die View-Points (Gletscherbahn Moosfluh und Gondelbahn Bettmerhorn) seien nach wie vor fahrplanmässig bis am 20. Oktober in Betrieb. Anstelle der Pendelbahn Eggishorn werde in der Woche vom 21. Oktober – 27. Oktober die Sesselbahn Hohfluh, Riederalp zwischen 09.00 und 16.30 Uhr durchgehend verkehren.

