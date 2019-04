Peter Schnyder neuer Dienstchef des kantonalen Finanzinspektorats

Der Staatsrat hat Peter Schnyder, derzeit Adjunkt, zum Chef des kantonalen Finanzinspektorats befördert. Er wird seine neue Funktion am 1. Juni 2019 antreten und wird damit Nachfolger von Christian Melly, der in den Ruhestand tritt.

Peter Schnyder ist im Besitz eines Lizenziats der Fakultät der Hautes études commerciales (HEC) der Universität Lausanne, des eidgenössischen Wirtschaftsprüferdiploms und kann die Belegung von zahlreichen Weiterbildungskursen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Revision und Finanzkontrolle vorweisen. Er arbeitet seit 1998 beim kantonalen Finanzinspektorat.

Schnyder vertritt seit 2001 als Adjunkt das kantonale Finanzinspektorat regelmäßig in verschiedenen Gremien. Er beteiligt sich an der Leitung der Dienststelle, an der Planung und Durchführung der Aufgaben sowie an der Anwendung anerkannter Qualitätsstandards im Bereich der Finanzkontrolle. Er ist auch regelmässig in Arbeitsgruppen und Kommissionen innerhalb der kantonalen Verwaltung involviert.

Der fünfzigjährige Schnyder lebt in Susten, ist deutscher Muttersprache und hat sein Studium auf Französisch absolviert.

Das kantonale Finanzinspektorat ist das oberste kantonale Verwaltungsorgan der Finanzaufsicht und der Kontrolle über die Verwirklichung der Leistungsaufträge. Es handelt sich um eine selbständige und unabhängige Dienststelle, die administrativ dem Präsidium des Staatsrates zugeordnet ist.

04. April 2019, 11:52

