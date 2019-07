Es geht weiter für die Energieberatung Oberwallis

Im Auftrag der Oberwalliser Energiestädte hat die RW Oberwallis AG (RWO AG) 2017 gemeinsam mit Energiestadtberaterin Patrizia Imhof und dem Kanton Wallis die Energieberatung Oberwallis aufgebaut. Nach zwei Jahren ist die Pilotphase, die finanziell von den Energiestädten, dem Kanton sowie dem Bundesamt für Energie unterstützt wurde, abgeschlossen.

«Die Erfahrungen aus dem Pilotbetrieb haben gezeigt, dass im Oberwallis ein deutliches Bedürfnis nach einer unabhängigen Vorgehensberatung in Energiefragen vorhanden ist», wird Ivo Nanzer, Projektleiter bei der RWO AG in einer Medienmitteilung vom Mittwoch zitiert. «Insbesondere bei Privatpersonen haben wir eine rege Nachfrage bedienen können». Die Energieberatung Oberwallis werde daher weitergeführt. Ziel sei es, die Anlaufstelle auf das gesamte Oberwallis auszudehnen. Laut eigenen Aussagen hilft die Energieberatung Oberwallis Privaten, Unternehmen und Institutionen, Massnahmen im Sinne einer nachhaltigen Energienutzung umzusetzen.

Aktuell seien rund 20 Oberwalliser EnergiestadtGemeinden angegliedert. Ab sofort stehe die Mitgliedschaft allen Oberwalliser Gemeinden offen. «Mit einer Mitgliedschaft kann eine Gemeinde direkt und indirekt vom Angebot der Energieberatung profitieren», so Energiestadt-Beraterin Patrizia Imhof. Die Gemeinden würden darin unterstützt, das Kriterium Energie in alle relevanten Entscheide einzubeziehen; sei es bei Bauvorhaben, Themen der Energieversorgung oder -planung. Ausserdem könnten sie bei Informationsanlässen die Unterstützung der Energieberatung in Anspruch nehmen. «Werden in einer Gemeinde mit einer Grösse von 500 Einwohnern zwei Beratungen von Privaten in Anspruch genommen, hat sich der investierte Beitrag der Gemeinde bereits ausbezahlt.» Der Jahresbeitrag für Gemeinden ist mit 80 Rappen pro Einwohner festgelegt.

03. Juli 2019, 15:07

