Mayens-de-Nax: 57-jähriger Walliser tot in Böschung aufgefunden

Untersuchung läuft. Am Samstagnachmittag spaltete ein Mann in der Nähe seines Chalets bei Mayens-de-Nax Holz. Am frühen Abend wurde er leblos in einer Böschung aufgefunden. (Symbolbild) Foto: zvg

Am frühen Samstagabend wurde in Mayens-de-Nax ein Mann leblos in einer Böschung aufgefunden. Zuvor war der 57-jährige Walliser gemäss Kantonspolizei mit Holzspaltarbeiten in der Nähe seines Chalets beschäftigt. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

Wie die Kantonspolizei schreibt, spaltete der Mann am Nachmittag bei einem Holzschuppen in der Nähe seines Chalets Holz. Da er nicht in sein Haus zurückgekehrt war, schaute seine Partnerin nach ihm. Dabei entdeckte sie den Mann etwas unterhalb des Holzschuppens in einer Böschung. Die aufgebotenen Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod feststellen.

Beim Opfer handelt es sich um einen 57-jährigen Walliser mit Wohnsitz im Zentralwallis. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die Umstände zu klären.

pd/msu

13. Januar 2019, 09:37

