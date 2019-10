Polizei ermittelt wegen möglichen Neonazi-Konzerten im Unterwallis

Am Samstag soll im Unterwallis ein Konzert stattfinden, an welchem Bands aus der rechtsextremen Szene auftreten. Die Polizei trifft entsprechende Massnahmen.

Derzeit kursiert in Neonazi-Kreisen ein Flyer, der ein sogenanntes «Edelweiss Concert» ankündigt. Gemäss Recherchen von watson sollen am Samstag im Unterwallis drei in der Rechtsrock-Szene bekannte Bands auftreten: Die französische Gruppe «Lemovice», «Kraftschlag» aus Norddeutschland und die «Legion Twierdzy Wroclaw» aus Polen. Gemäss Informationen des Medienportals ist auf dem Flyer nicht ersichtlich, wo genau die Veranstaltung stattfindet. Eine Teilnahme ist nur per Anmeldung via Mail möglich.

Auch die Kantonspolizei Wallis hat Kenntnis von der geplanten Veranstaltung. Gegenüber rro bestätigt Mediensprecher Markus Rieder: «Wir haben Massnahmen getroffen, damit die öffentliche Sicherheit gewährleistet ist." Die Veranstaltung wird von der Polizei als problematisch eingestuft. "Wir haben die Ermittlungen aufgenommen und stehen in Kontakt mit der Bundespolizei.» So soll eruiert werden, wo das Konzert stattfinden soll.

«Wir werden den Organisator darauf hinweisen, dass er sich bei einer allfälligen Organisation einer solchen Veranstaltung, strafbar macht.» Sollte es zu einer Versammlung mit entsprechenden Hintergrund kommen, werde die Polizei diese auflösen.

11. Oktober 2019, 12:30

