Präsenzunterricht an der FFHS ab sofort online

Ab sofort stellt die Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) ihren Präsenzunterricht auf online um. Grund dafür ist die aktuelle Entwicklung im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Aufgrund der aktuellen Lage betreffend des Coronavirus hat die Schulleitung der FFHS am Donnerstagabend entschieden, den Präsenzunterricht komplett auf online umzustellen. Rund 2400 Studenten werden ab sofort nicht mehr vor Ort unterrichtet, sondern via Online-Tools. Dies betrifft alle Standorte der FFHS in Zürich-Regensdorf, Bern, Basel und Brig. Die Regelung gilt vorerst bis zum 31. März. Sämtliche Dozenten werden bei der Umstellung von Präsenz- zu Onlineunterricht durch die FFHS unterstützt.

Das Studienmodell der FFHS basiert auf dem Blended Learning-Modell: 80 Prozent besteht aus Online-Studium und 20 Prozent aus Präsenzunterricht.

pd/wn

13. März 2020, 11:19

