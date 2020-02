Preis für «Gärten und öffentliche Räume Wallis 2020» zu vergeben

Der Verband Landschaftsgärtner Jardin Suisse Valais und der Kanton Wallis vergeben wiederum den Preis für "Gärten und öffentliche Räume Wallis". Kandidaturen sind bis 23. August möglich.

Der Walliser Verband der Landschaftsgärtner Jardin Suisse Valais lädt in Zusammenarbeit mit dem Kanton Wallis Interessierte bis zum 23. August dazu ein, ihre Kandidaturen für den Preis für "Gärten und öffentliche Räume Wallis 2020" bei der kantonalen Dienststelle für Mobilität einzureichen.

Gemäss Mitteilung wird der Preis "Gärten und öffentliche Räume Wallis 2020" einem oder mehreren Projekten im Bereich der Gestaltung von öffentlich zugänglichen Freiflächen und Mobilitätsinfrastrukturen verliehen, die zwischen dem 1. April 2015 und dem 31. März 2020 auf Kantonsgebiet realisiert worden sind.

Der mit 10'000 Franken dotierte Preis, der alle zwei Jahre vergeben wird, soll die Qualität privater oder öffentlicher Freiflächen im Kontext mit ihrer baulichen, landschaftlichen oder natürlichen Umgebung fördern.

2018 ging der Preis an den Biotop-Garten der Primarschule Châteauneuf in Sitten. Das Blumenkonzept (2015 bis 2018) in Visp erhielt von der Jury eine lobende Erwähnung.

pd/wh

11. Februar 2020, 11:49

Artikel teilen