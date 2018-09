Publikumspreis für Lötschentaler Hotelkooperation

Der Publikumspreis Prix Montagne geht heuer ins Wallis: Die Hotelkooperation «Die Lötschentaler» überzeugte eine Mehrheit der über 6100 Stimmen für sich. Die 20’000 Franken Preissumme stiftete bereits zum zweiten Mal die Schweizerische Mobiliar.

Den Hauptpreis, den mit 40'000 Franken dotierten Prix Montagne 2018, gewinnt die Bäckerei «La Conditoria» aus Sedrun im bündnerischen Tujetsch. Der Betrieb hat eine Mini-Nusstorte entwickelt, die inzwischen millionenfach produziert und in zehn verschiedene Länder exportiert wird.

Publikum votet für «Die Lötschentaler»

Zusätzlich zum Prix Montagne wurde der mit 20’000 Franken dotierte Publikumspreis Prix Montagne verliehen, der von der Schweizerischen Mobiliar gestiftet wird. Über 6100 Personen haben sich an der Online-Abstimmung beteiligt. Die Walliser Hotelkooperation «Die Lötschentaler» hat sich schliesslich durchgesetzt. Drei unterschiedliche Hotels aus Blatten bringen unterschiedliche Stärken in die Zusammenarbeit mit ein, was vor allem den Gästen viele Vorteile bringt.

Jährlicher Preis seit 2011

Zum achten Mal zeichneten die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB) und die Schweizer Berghilfe wirtschaftlich erfolgreiche Projekte und Unternehmen aus dem Berggebiet aus, die nachweislich und beispielhaft einen Beitrag zu Wertschöpfung, zu Beschäftigung oder zu ökonomischer Vielfalt leisten.

pd/msu

05. September 2018, 11:45

