Senioren erhalten Sportübungen für zu Hause

Pro Senectute Wallis erhielt in der Corona-Krise neue Strukturen. Man setze im Rahmen des öffentlichen Auftrags auf einen «Mindesdienst» für Senioren. Alle Aktionen liegen vorerst auf Eis, bis Ende April. Sozialberatung und Sekretariat sind telefonisch erreichbar und auch auf Sport müssen die Senioren nicht verzichten.

Kurse, Gruppenaktivitäten, Generalversammlungen, Ausbildungen für Sportleitenden, Pensionsvorbereitungskurse, alles ist zum Erliegen gekommen. Für wie lange, das steht noch in den Sternen. Wie die Verantwortlichen von Pro Senectute am Donnerstag mitteilten, fördert der Animationsbereich weiterhin Kontakte. So etwa über Telefonketten oder den Austausch mit Freiwilligen. Ausserdem trete man mit Solidaritätsaktionen an die Bevölkerung heran. Teilnehmer von FitGym und Sportgruppen erhielten Übungen für zu Hause.

Senioren sollten Supermärkte meiden, hiess es weiter. Hauslieferungen von Lebensmitteln seien vorzuziehen. Viele Dorfläden böten solche an. Über Möglichkeiten von Online-Einkäufen und Ähnlichem informieren die Gemeinden. Ebenfalls wiesen die Verantwortlichen auf die Partnerschaft von Pro Senectute und Migros hin: Über amigos.ch könnten Angehörige von Risikogruppen Lebensmittel online bestellen. Um Betrüger zu meiden, empfehle man den Senioren den Kontakt zu offiziellen Netzwerken und die Zahlung per Kreditkarte oder Rechnung. Hilfe könne zudem über suisseresponsable.ch, coronahilfe-oberwallis.ch oder [Javascript einschalten um Email zu sehen] angefordert werden.

Ältere und isolierte Menschen seien dezeit mehr denn je auf Hilfe angewiesen, deshalb bitte man Nachbarn und Menschen in der Umgebung, mit ihnen in Kontakt zu bleiben.

Das Sekretariat von Pro Senectute ist unter 027 948 48 50 für das Oberwallis und unter 027 322 07 41 für das Unterwallis erreichbar. Die Sozialberatung ist telefonisch sowie per E-Mail unter [Javascript einschalten um Email zu sehen] für das Oberwallis und unter [Javascript einschalten um Email zu sehen] für das Unterwallis verfügbar.

02. April 2020, 17:09

