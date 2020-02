Ohne Wenn und Aber

An der 76. GV der Procap Oberwallis konnten der Vorstand sowie die Geschäftsstelle über ein arbeitsintensives und erfolgreiches Jubiläumsjahr berichten. Der Vorstand wurde durch Michael Lochmatter-Bringhen erweitert.

Eingangs seines ersten Jahresberichtes stellt der Verbandspräsident Martin Kalbermatter mit Freude fest, dass Procap Oberwallis auch in seinem 75. Vereinsjahr auf einem soliden Fundament steht. Auch in finanzieller Hinsicht gehe es dem Verein gut, dies dank dem haushälterischen Umgang mit den finanziellen Mitteln, engagierten Mitgliedern und der Unterstützung vieler.

Im vergangenen Vereinsjahr konnte die Mitgliederzahl um 50 erhöht werden und beträgt aktuell1019 Mitglieder. Im Rahmen von 205 Stellenprozenten nahmen 2019 nicht weniger als 3200 Personen an den Anlässen von Procap Oberwallis teil oder die Beratungen und Betreuungen der Kontaktstelle für Behinderte in Anspruch.

Die Begleitung der Assistenznehmer im Rahmen des Assistenzbeitrages durch Procap Oberwallis konnte wiederum gesteigert werden. Der Geschäftsführer Christophe Müller berichtete in seinem 25. Jahresbericht, dass die Nachfrage in der Sozialversicherungsberatung stark gestiegen war.

Als Leiter der Beratungsstelle für hindernisfreies Bauen legte Alain Roten den Bericht vor. Er berichtete über den vermehrten Beratungsbedarf für öffentliche Plätze und Strassen. Auch zukünftig wird die Beratungsstelle Menschen mit Einschränkungen bei der Beseitigung architektonischer Hindernisse im Alltagsleben behilflich sein, führt er in seinem Bericht weiter aus.

In seinem Jahresbericht als Geschäftsführer der Stiftung Atelier Manus konnte Christian Escher von einem guten Jahr berichten. Herausstechend aus den Veränderungen war die Gründung dreier neuer Abteilungen. Im April die Buchbinderei im industriellen Bereich, welche ihre Arbeiten im Industriequartier in Visp ausführen. Im Mai konnte das café weri in der Mediathek in Brig eröffnet werden. Im August wurde die Firma Glen AG übernommen und das Atelier Manus produziert nun Wein- und Speisekarten, sowie Hotelmappen von sehr hoher Qualität.

Für die Periode 2020-2022 wurde der Vorstand mit Michael Lochmatter-Bringhen aus Visp aufgestockt. Christiane Aeschmann, Zentralvorstandsmitglied von Procap Schweiz und Präsidentin der Sektion Procap Bern überbrachte die Grussworte des Zentralverbandes.

