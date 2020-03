Procap-Geschäftsstelle bis auf Weiteres für Besucher geschlossen

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus bleibt die Geschäftsstelle von Procap Oberwallis geschlossen. Alle Veranstaltungen bis zum 30. April sind eingestellt.

Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, steht das öffentliche Leben in unseren Breitengraden praktisch still. Davon betroffen ist auch Procap Oberwallis. Wie es in einer Medienmitteilung heisst, bleibt die Geschäftsstelle für Besuchende geschlossen. Ausserdem sind alle Veranstaltungen bis mindestens am 30. April eingestellt.

Die Beratungsangebote von Procap führen die Verantwortlichen per Telefon, Mail oder Post durch.

pd/vm

19. März 2020, 14:21

