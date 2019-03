An der 75. GV der Procap Oberwallis konnte der Vorstand sowie die Geschäftsstelle über ein arbeitsintensives und erfolgreiches Geschäftsjahr berichten. Grossrat Martin Kalbermatter aus Niedergesteln wurde als neuer Verbandspräsident und Martina Eyer, Naters und Damian Loretan, Termen als neue Vorstandsmitglieder gewählt.

Eingangs seines Jahresberichtes stellt der Verbandspräsident Valentin Pfammatter mit Freude fest, dass Procap Oberwallis auch in seinem 75. Vereinsjahr auf einem soliden Fundament steht. Auch in finanzieller Hinsicht gehe es dem Verein gut, dies dank dem haushälterischen Umgang mit den finanziellen Mitteln, engagierten Mitgliedern und der Unterstützung vieler. Der Oberwalliser Invaliden-Verband, die heutige Procap Oberwallis, wurde im Herbst 1944 gegründet und kann somit in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen feiern. Der Mitgliederbestand beträgt Ende 2018 970 Mitglieder.

Beratungsnachfrage stark gestiegen

Im Rahmen von 205 Stellenprozenten nahmen 2018 nicht weniger als 2741 Personen an den Anlässen von Procap Oberwallis teil oder die Beratungen und Betreuungen der Kontaktstelle für Behinderte in Anspruch. Die Begleitung der Assistenznehmer im Rahmen des Assistenzbeitrages durch Procap Oberwallis konnte wiederum gesteigert werden. Der Geschäftsführer Christophe Müller, welcher übrigens 2019 sein 25-jähriges Jubiläum als Geschäftsführer begehen kann, hält in seinem Jahresbericht fest, dass die Nachfrage in der Sozialversicherungsberatung stark gestiegen war. Er erwähnt, dass zwischen den Behindertenorganisationen im Oberwallis die gute Zusammenarbeit intensiviert werden konnte.

Als Leiter der Beratungsstelle für hindernisfreies Bauen legte Alain Roten den Bericht vor. Er berichtete über den vermehrten Beratungsbedarf für öffentliche Plätze und Strassen. Ebenfalls wird ihn der Neu- bzw. Umbau des Spitalzentrum Oberwallis in Brig in den nächsten Jahren weiterhin stark beanspruchen. Im Weiteren fordert er die Bauherren und Planer auf, die kostenlose Beratung der Beratungsstelle vermehrt zu beanspruchen.

Kein Stillstand

Veränderung ist die einzige Konstante. Dies ist das Fazit nach mittlerweile 4 Jahren als Geschäftsführer im Atelier Manus führt Christian Escher in seinem Jahresbericht aus. Auch im Jahr 2018 gab es keinen Stillstand. Stetiges Vorwärtsgehen und sich immer wieder neu erfinden, prägten das 2018 bei der Stiftung Atelier Manus, dessen Hauptstifter Procap Schweiz und Procap Oberwallis sind. Veränderungen gab es insbesondere im Rahmen der umfassenden Sanierungsarbeiten am Altbau. Sämtliche Fenster und Türen wurden ersetzt. Eine Massnahme, die viel mehr Helligkeit in die Räume brachte und auch aus energietechnischen Gründen sinnvoll war. Ein weiteres grosses Projekt war die Neugestaltung der Büroräumlichkeiten und des Ausstellungsraumes.

Neue Vorstandsmitglieder

Unter dem Traktandum Wahlen waren die Rücktritte von Valentin Pfammatter, Präsident und der Vorstandsmitglieder Heinrich Zengaffinen und Karl Stucky zu verzeichnen. Der Vorstand setzt sich für die Periode 2019-2022 nun aus Martin Kalbermatter, Niedergesteln, Präsident, Georges Locher, Susten Vizepräsident, Pia Schwery, Naters, Martina Eyer, Naters und Damian Loretan, Termen zusammen. Als Revisoren wurden die Herren Paul Eyer und Walter Brutsche bestätigt.

Staatsratspräsidentin Esther Waeber-Kalbermatten hob in ihrer Festansprache die Wichtigkeit von Behindertenorganisationen am Beispiel von Procap Oberwallis und der Stiftung Atelier Manus hervor. Weiter Grussbotschaften überbrachten Beat Rieder Ständerat, Daniel Schilliger Procap Schweiz und Christiane Aeschmann, Präsidentin der Sektion Procap Bern.

pd/mas

24. März 2019, 11:25

Artikel teilen