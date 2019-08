Vier Oberwalliser «ready4life»-Preisträger

Im Wallis haben mehr als 750 Lernende beim Gesundheitsförderungsprojekt «ready4life» mitgemacht, mithilfe dessen die Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Konsum von Tabak, Alkohol oder Cannabis gestärkt werden soll. Vier Oberwalliser Auszubildende gehören im Rahmen des Projekts zu den Preisträgern.

Gemäss Mitteilung von Gesundheitsförderung Wallis haben Sabrina Hallenbarter, Fachfrau Gesundheit im Alters- und Pflegeheim St. Theodul in Fiesch sowie Luana Pizzardi, Biolaborantin bei Lonza, Joel Sewer, Elektroinstallateur bei Lonza und Bjarne Summermatter, Montageelektriker bei Lonza, Preise im Gesamtwert von über 480 Franken gewonnen. Die Übergabe der Preise fand am vergangenen Mittwoch statt.

Mit Coaching-App zum suchtfreien Leben

Das Projekt «ready4life» hat in diesem Jahr 6 300 Lernende aus der ganzen Schweiz begleitet. Ziel ist es, mithilfe einer Coaching-App an einem viermonatigen Programm zur Förderung der Lebenskompetenzen von Lernenden teilzunehmen und sie so zu ermutigen, ein suchtfreies Leben zu führen. Die Lernenden werden von einem virtuellen Coach (Avatar) durch das interaktive Programm begleitet.

Neu ist nicht nur, dass «ready4life» seit diesem Jahr über eine App läuft, es wird im Oberwallis seit August 2019 von Patricia Schumacher geleitet. «Ich freue mich, das Projekt in den Schulen und Betrieben vorzustellen und die Projektteilnehmerinnen und Projektteilnehmer 'redy4life' zu machen», so Schumacher.

