Radarkontrollen auf Baustellen der A9

Geschwindigkeitskontrollen | 4,6 Prozent waren in Baustellenbereichen zu schnell unterwegs

Am vergangenen Freitag kündigte die Kantonspolizei an, im Bereich von Baustellen auf der Autobahn A9 vermehrt Geschwindigkeitskontrollen durchzuführen. Das «Versprechen» wurde eingehalten.

Wie die Kantonspolizei bereits am Montag via Twitter mitteilte, wurden bei drei Kontrollen insgesamt 6147 Fahrzeuge gemessen. Dabei wurden 288 Geschwindigkeitsübertretungen festgestellt. 4,6 Prozent aller erfassten Verkehrsteilnehmer waren somit in den Baustellenbereichen zu schnell unterwegs. Weitere Kontrollen sollen «zur Sicherheit aller» folgen.

19. März 2019, 12:30

